В Уфе закрыто движение между Центральным рынком и ледовым дворцом
В Уфе закрыто движение между Центральным рынком и ледовым дворцом Фото: администрация Уфы
В Уфе закрыто движение между Центральным рынком и ледовым дворцом Фото: администрация Уфы
УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Перекрыто движение по улице П. Осипенко между Центральным рынком и ледовым дворцом «Уфа-Арена». Это межквартальный проезд — небольшой участок от ул. Цюрупы до дома №5 по И. Якутова. Ограничение установлено в связи со строительством, а затем функционированием ледового городка, сообщили в мэрии. Движение транспорта будет закрыто до 31 января 2018 года.