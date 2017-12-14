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14 декабря Четверг

Уфа   °

В Уфе закрыто движение между Центральным рынком и ледовым дворцом

ОБЩЕСТВО

В Уфе закрыто движение между Центральным рынком и ледовым дворцом Фото: администрация Уфы

В Уфе закрыто движение между Центральным рынком и ледовым дворцом Фото: администрация Уфы

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Перекрыто движение по улице П. Осипенко между Центральным рынком и ледовым дворцом «Уфа-Арена». Это межквартальный проезд — небольшой участок от ул. Цюрупы до дома №5 по И. Якутова. Ограничение установлено в связи со строительством, а затем функционированием ледового городка, сообщили в мэрии. Движение транспорта будет закрыто до 31 января 2018 года.

Теги: ограничение движения
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