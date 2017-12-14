Башкирия в федеральных СМИ: «Роснефть» готова к миру, а «Система» пожаловалась на судью, дебош в самолете и беглый депутат Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: «Роснефть» готова к миру, а «Система» пожаловалась на судью, дебош в самолете и беглый депутат Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Госдума приняла законопроект об упрощении присвоения кредитных рейтингов, инициированный Госсобранием Башкирии. Как сообщает ТАСС, «это позволит избежать отсутствия конкурсной ситуации при заключении госконтракта».

Минфином РФ аккредитовано шесть национальных и три международных рейтинговых агентств. Они присваивают рейтинги инвестиционной категории. «Для субъектов РФ, уже имеющих рейтинги инвестиционной категории, присвоенные двумя из трех потенциальных участников конкурсных процедур, изначально отсутствует конкурсная ситуация. Это приводит к необходимости заключения госконтракта с единственным поставщиком», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«Госдума приняла во втором чтении законопроект, определяющий международные рейтинговые агентства в качестве единственных поставщиков услуг по присвоению и поддержанию кредитных рейтингов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований согласно законодательству о госзакупках». Документ был инициирован Госсобранием Башкортостана, уточняют в агентстве.

Тем временем АФК «Система» пожаловалась на судью. «Председатель арбитражного суда Башкирии рассмотрит жалобу АФК «Система» на судью Светлану Хомутову в установленные сроки, если жалоба поступит в суд, сообщила РИА Новости представитель суда».

В среду «Система» оповестила, что подала на имя главы башкирского арбитража жалобу «на неправомерные действия» Хомутовой, которая 12 декабря по заявлению «Роснефти» наложила арест на активы корпорации стоимостью 98,7 миллиарда рублей. В жалобе говорится, что «судья предоставила необоснованные преференции «Роснефти» и «Башнефти» при удовлетворении их ходатайства о принятии обеспечительных мер, в то время как «Системе» было отказано в оперативном ознакомлении с материалами дела». Ранее «Роснефть» и «Башнефть» подали в арбитраж Башкирии новый иск к «Системе» и ее «дочке» на 131,6 млрд рублей. 12 декабря суд по требованию истцов принял обеспечительные меры, арестовав принадлежащие ответчикам активы, напомнили в РИА Новости.

Впрочем, «Роснефть» готова к переговорам с АФК «Система» о мировом соглашении на условиях выплаты ею 136,3 млрд рублей по решению суда в рамках первого иска, заявил РИА Новости пресс-секретарь нефтекомпании.

В Башкирии количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось до 140 тыс. за 2017 год, в регионе появилось 4 тыс. новых субъектов МСБ, сообщает ТАСС по итогам заседания правительства региона. «Сегодня малый бизнес обеспечивает почти половину общереспубликанского оборота продукции и уже около трети валового регионального продукта, четверть из числа занятых трудится в этой сфере», — цитирует издание главу Башкирии. В рамках этого заседания правительство республики утвердило Стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Документ «дополняет республиканскую Стратегию, в которой малый бизнес обозначен в качестве одной из главных точек роста».

На сотрудника Уфимской транспортной полиции напали с ножом на железнодорожной станции в Челябинской области, узнали в ТАСС. «Установлено, что 12 декабря, в 15:40 по московскому времени, на железнодорожной станции Аша неизвестный мужчина нанес сотруднику Уфимского линейного управления на транспорте МВД России несколько ножевых ранений и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». За это преступление закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, уточняют в агентстве.

Также скрылся, но за границей, депутат горсовета Уфы. Как сообщает ИА REGNUM, «следствие объявило в международный розыск депутата горсовета Уфы, предпринимателя Андрея Носкова. В настоящее время гендиректор ООО «Колорит» находится за границей». В отношении Носкова возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Действия предпринимателя причинили ущерб в 117 млн рублей. На имущество Носкова — 50 объектов недвижимости, включая земельные участки, парк легковых автомобилей, в том числе Mercedes-Maybach и Lexus, наложен арест.

О беглом депутате написали также «Российская газета», «Известия», уточнив, что «сам депутат не раз утверждал, что уголовное преследование является итогом деятельности его соперников и недоброжелателей».

Федеральные телеканалы посвятили свои эфиры происшествиям. РЕН ТВ информирует, что «Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в башкирском городе Янаул... Еще один человек пострадал — это 68-летняя женщина. В настоящее время пострадавшая госпитализирована». Также канал сообщает об уфимском авиадебошире. «В Уфе транспортная полиция привлекла к ответственности авиадебошира… Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 35-летний пассажир рейса Дубай — Уфа ведет себя вызывающе на борту воздушного судна». В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Видео пьяного дебоша на борту самолёта Дубай — Уфа показал и «5 канал», пояснив, что «дебошир выпил крепкого, после чего начал приставать к окружающим. На призывы к приличию мужчина отвечал нецензурной бранью, постоянно хамил борт-проводникам».