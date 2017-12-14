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14 декабря Четверг

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Жителей Башкирии предупредили об усилении ветра

ОБЩЕСТВО

Жителей Башкирии предупредили об усилении ветра Фото: Олег Яровиков

Жителей Башкирии предупредили об усилении ветра Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Республиканское МЧС ссылаясь на синоптиков Башгидрометцентра предупредили жителей республики об усилении ветра. По данным пресс-службы ведомства, в четверг, 14 декабря, в регионе порывы южного и юго-западного ветра достигнут 17 м/с.

«При порывах ветра следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах. Обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — объяснили спасатели.

Также в МЧС Башкирии посоветовали убрать вещи с балконов и подоконников, плотно закрыть окна и двери, не находиться рядом с окнами. Водителям и пешеходам также стоит быть внимательными: вырастает вероятность аварий.

При чрезвычайных ситуациях, обрывах линий электропередач, возникновении перебоев спасатели просят звонить по телефонам: с городского – 01, с мобильного – 101.

Теги: усиление ветра, погода
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