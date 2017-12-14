В Башкирии «Молодежка ОНФ» проверила молодежь на знание основ Конституции Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии «Молодежка ОНФ» проверила молодежь на знание основ Конституции Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В День Конституции активисты «Молодежки ОНФ» в Башкортостане провели опрос среди посетителей мультимедийного парка «Россия — моя история» на знание основ Конституции Российской Федерации. Участниками опроса стали уфимские школьники и студенты. В ходе мероприятия общественники рассказывали о том, какое значение имеет документ для страны и каждого из нас, что предшествовало принятию Конституции 1993 года, как можно применить ее положения в обычной жизни.

«Конституция России является одним из главных символов нашей страны, — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ Надежда Крылова. — Значение Конституции для каждого человека и гражданина велико, поскольку определяет его качество жизни — получение бесплатного образования в государственных или муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, школе и организациях среднего профессионального образования и на предприятиях. Получение бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. А также получение социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях. Именно этот главный документ закрепил, что каждый может свободно трудиться и имеет право на отдых. В современных условиях на фоне негативных тенденций, появившихся во многих европейских государствах, злободневно звучат конституционные положения о традиционных ценностях россиян — семье, материнстве, отцовстве, а также о гражданском мире и согласии, вере в добро и справедливость».

Анализ опроса, проведенного активистами «Молодежки ОНФ», показал, что знания учащихся о Конституции поверхностные. Многие слабо знакомы с ее содержанием. Общественники намерены чаще проводить просветительские акции среди школьников и студентов, потому что сегодня очень важно, чтобы россияне, особенно молодежь, знали основные положения главного документа страны — Конституции, определяющей повседневную жизнь граждан и перспективы развития государства на долгие годы.