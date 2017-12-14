В Башкирии нашлась пропавшая накануне мать троих детей Фото: Стерлитамак ДТП/ vk.com В Башкирии нашлась пропавшая накануне мать троих детей Фото: Стерлитамак ДТП/ vk.com

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии благополучно завершились поиски пропавшей накануне 27- летней жительницы города Стерлитамак Кристины Михельсон. Мать троих детей нашлась.

«Спасибо всем огромное за помощь и поддержку, Кристина нашлась. Ее удерживал бывший муж. Сейчас все хорошо», — сообщила агентству «Башинформ» ее тетя.

Напомним, информация о том, что в Стерлитамаке по дороге из детского сада пропала мать троих детей, появилась в соцсетях накануне. Близкие Кристины сообщали, что, возможно, ее удерживает бывший муж.