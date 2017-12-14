В Башкирии некоторые переселенцы из аварийного жилья живут в новых домах без отопления и с плесенью – проверка ОНФ Фото: пресс-служба ОНФ по РБ





В Башкирии некоторые переселенцы из аварийного жилья живут в новых домах без отопления и с плесенью – проверка ОНФ Фото: пресс-служба ОНФ по РБ

УФА, 14 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Мониторинг качества домов, введенных в рамках реализации региональных программ по расселению аварийного жилья, проведенный активистами регионального отделения ОНФ в Башкортостане, выявил ряд претензий новоселов к качеству жилья.

Как рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в РБ Николай Фадеев, наиболее проблемным оказался дом в селе Мишкино.

«В квартирах холодно и сыро, температура не поднимается выше 19 градусов тепла, на стенах появилась плесень. Несмотря на то, что на расстоянии 5-8 м проходят трубы газопровода, в квартирах отсутствуют батареи отопления, вместо них жителям выданы электроконвекторы. Люди жалуются на высокие расходы за электроэнергию. При теплых температурах начала зимы, оплата за электричество уже составила более 2 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. Это довольно существенные затраты для сельского жителя. По всем выявленным фактам мы обратимся в администрации муниципалитетов и будем добиваться устранения нарушений», — сообщил общественник.

Сразу после рейда активистов ОНФ застройщик дома для переселенцев в Мишкино, завез теплоизоляционные материалы, чтобы провести работы по утеплению.

Проблема выявилась и в городе Бирск, в доме на улице Интернациональной. Здесь на чердаке дома образовывается конденсат, который капает на электропроводку, что может привести к замыканию. Общественники обнаружили, что пандус здесь сделан так, что его невозможно расчищать от снега и мусора, а водосток направлен на ступени крыльца. Придомовая территория благоустроена, но мало парковочных мест.

Жители дома по улице Целинной, 12 в селе Уфимский недовольны, что в доме спроектирована одна выгребная яма. Ее очистка производится силами жильцов. Неудачной они считают и планировку квартир: сразу после входной двери идет жилая комната, нет ни тамбура, ни прихожей. В селе Субханкулово Туймазинского района людей заселили в дома с плесенью на потолке и откосах, с обратной вентиляционной тягой и конденсатом на трубе вытяжки газового котла. В селе Кушаренково дома сданы в эксплуатацию без благоустройства дворовой территории и подъездных путей.

Качеством жилья и инфраструктурой остались довольны лишь новоселы в городе Благовещенск и селе Чесноковка Уфимского района.

По информации пресс-службы регионального отделения Общероссийского народного фронта, перечень нарушений по этим и всем остальным объектам, выявленным в ходе мониторинга, будет направлен в администрации городов и районов республики с рекомендацией устранить дефекты.