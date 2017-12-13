Фотография реки Нугуш десятиклассника из Башкирии признана лучшей на всероссийском конкурсе «Экологические места России» Фото: Степан Иванов Фотография реки Нугуш десятиклассника из Башкирии признана лучшей на всероссийском конкурсе «Экологические места России» Фото: Степан Иванов

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Учащийся 10 класса лицея №1 города Нефтекамск Степан Иванов стал победителем всероссийского конкурса фотографий «Экологические места России». Награду школьник получил на V Всероссийском съезде по охране окружающей среды, который проходит в Москве.

На конкурс любитель-фотограф отправил фотографию пейзажа реки Нугуш, снимок он сделал два года назад во время поездки в национальный парк «Башкирия». Эксперты, среди которых известные фотохудожники, сочли снимок нефтекамского школьника одним из лучших. Всего же на конкурс было подано 12 тысяч заявок. Работу Степана Иванова также оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и поинтересовалась у него планами на будущее. Хотя школьник и увлекается художественной фотографией, но выбрал техническую специальность и планирует продолжить учёбу в МГТУ имени Баумана.

«Мы собрались зайти на гору Карстовый мост, и, когда поднялись, такой кадр открылся: река между гор течёт, я сфотографировал и эффект применил», — рассказал об истории снимка Степан Иванов.