В Башкирии бизнесмен из-за долгов по налогам за транспорт чуть не лишился белоснежного свадебного лимузина Фото: из Интернета В Башкирии бизнесмен из-за долгов по налогам за транспорт чуть не лишился белоснежного свадебного лимузина Фото: из Интернета

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии бизнесмен из-за долгов по налогам за транспорт чуть не лишился белоснежного свадебного лимузина Chrysler.

Мужчина зарабатывал на жизнь тем, что сдавал лимузины в аренду на свадьбу, деловые поездки и другие торжественные мероприятия. При этом некоторые из автомобилей элитного автопарка были оформлены на третьих лиц. Одна из машин была записана на мать должника. Производство о взыскании задолженности по транспортному налогу в размере 85 тысяч рублей было заведено именно на нее.

«Узнав о предстоящем аресте элитного автопарка, молодой человек подъехал на встречу с судебными приставами на не менее роскошном внедорожнике Toyota Land Cruiser, на который ранее уже был наложен запрет на регистрационные действия. Данный автомобиль также принадлежит матери бизнесмена. О том, что задолжал по налогам, он, якобы, знал, но надеялся, что все сложится благополучно — автомобиль будет продан, а про долги забудут, — рассказали о данном деле в Управлении федеральной службы судебных приставов. — Убедившись, что налоговые долги — не шутки, молодой человек не стал больше отпираться и на месте оплатил всю сумму задолженности по транспортному налогу, тем самым уберег от ареста сразу два автомобиля — и лимузин, и внедорожник, и избавил свою мать от ненужных тревог и волнений».

УФССП России по РБ напоминает, что акция «В Новый год без долгов» продолжается и прежде всего, рассчитана на тех жителей республики, которые по какой-то причине забыли об имеющихся у них долгах. Судебные приставы напоминают им о необходимости своевременно, еще до наступления Нового года, погасить задолженности. О наличии или отсутствии возбужденных исполнительных производств можно узнать на интернет-ресурсе УФССП по РБ «Банк данных исполнительных производств».