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13 декабря Среда

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В Башкортостане утверждена госпрограмма по развитию спорта

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане утверждена госпрограмма по развитию спорта Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Башкортостане утверждена госпрограмма по развитию спорта Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня на заседании Правительства Башкортостана, которое провёл Глава республики Рустэм Хамитов, была утверждена государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики».

Документ представил министр молодёжной политики и спорта Андрей Иванюта.

Согласно программе, предполагается увеличить долю систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Башкортостана. Для этого предлагается развивать спортивную инфраструктуру, укреплять материально-техническую базу отрасли, разъяснять преимущества здорового образа жизни и занятий спортом.

Министр сообщил, что по итогам 2016 года Башкортостан занял третье место в Приволжском федеральном округе по количеству спортсооружений на 100 тысяч человек. С 2011 года в регионе построено 784 спортивных объекта, в том числе 48 крупных спортивных комплексов. Проведённый мониторинг показал, что в 30 муниципалитетах есть потребность в 74 малобюджетных спортивных сооружениях, которые будут построены в рамках реализации госпрограммы.

Для получения высоких достижений в спорте предлагается создать все необходимые условия для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров, сформировать качественный спортивный резерв.

Программа предусматривает поддержку талантливой молодежи в республике, обеспечение возможностей для реализации её творческого потенциала, профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде.

Теги: глава рб, правительство, спорт, молодежная политика
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