Уфимский коллекционер посвятил свою выставку 50-летию Общества филателистов Башкирии Фото: Борис Слуцкий







Уфимский коллекционер посвятил свою выставку 50-летию Общества филателистов Башкирии Фото: Борис Слуцкий

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В здании Уфимского почтамта открылась персональная выставка известного уфимского коллекционера Алексея Сухарева. Свою выставку он приурочил к 50-летию Общества филателистов Башкирии. 10 декабря 1967 года Правление Всесоюзного общества филателистов выдало удостоверение № 21, гласящее, что «в городе Уфе Башкирской АССР создано Башкирское республиканское отделение ВОФ». Удостоверение подписано председателем правления ВОФ, легендарным советским полярником Эрнстом Кренкелем.

Во время торжественного открытия выставки прошло специальное гашение штемпелем марки, изданной в честь общества-юбиляра. За всю историю почты России такое специальное гашение для филателистических обществ проходило менее десяти раз, отметили в пресс-службе УФПС по РБ.

На выставке представлены коллекции, собранные Алексеем Сухаревым за последние 15 лет. Среди представленных экспонатов можно увидеть подборку почтовых карточек и конвертов о спорте в Уфе в 2012-2014 годах, когда в столице республики проходили такие крупные мероприятия, как чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд, VI Зимние международные детские игры, чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин.

Среди других тем коллекции Сухарева — блокадный Ленинград, автомобилестроение и многое другое.

Выставка продлится до 15 января. Вход свободный.

В этот же день, по завершении официальной церемонии открытия выставки и гашения юбилейной марки, прошло итоговое годовое собрание Общества филателистов Башкирии, на котором были подведены итоги деятельности организации в течение последних лет, намечены планы на будущее.

Общество филателистов Башкирии объединяет собирателей знаков почтовой оплаты, филокартистов, фалеристов, филуменистов, библиофилов и других коллекционеров.