Инжиниринговый центр УГНТУ принимает участие в выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» Фото: УГНТУ Инжиниринговый центр УГНТУ принимает участие в выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» Фото: УГНТУ

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Инжиниринговый центр Уфимского государственного нефтяного технического университета принимает участие в выставке-форуме «ВУЗПРОМЭКСПО-2017», проходящей 13-14 декабря 2017 года в московском выставочном комплексе «Экспоцентр».

Среди экспонатов, представленных на стенде Инжинирингового центра УГНТУ — макет камеры запуска-приема средств очистки и диагностики, затворы концевые байонетного типа, а также насосные штанги нового образца, которые производятся на участке опытно-промышленного производства центра.

Камеры запуска-приема средств очистки и диагностики, применяемые на магистральных трубопроводах, разработанные в ИЦ УГНТУ, выгодно отличаются от аналогичных устройств существенным снижением трудоемкости проведения работ по запуску/приему средств очистки и диагностики.

Затворы концевые байонетного типа предназначены для обеспечения быстрого доступа во внутреннюю полость трубопроводов, камер запуска/приема средств очистки и диагностики, фильтров-грязеуловителей. Конструкция затвора обеспечивает безопасность использования за счёт многоступенчатой блокировки от несанкционированного открытия при наличии давления.

Преимуществами насосных штанг нового образца являются повышенные прочностные характеристики, существенно увеличивающие ресурс их работы и межремонтный период эксплуатации.

В деловой программе выставки-форума «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» принимают участие Проректор по научной и инновационной работе Р.А. Исмаков, помощник ректора Р.В. Усманов, директор Инжинирингового центра УГНТУ Р.У. Рабаев.

«ВУЗПРОМЭКСПО» — ежегодное мероприятие, на котором подводятся итоги реализации целого ряда государственных и федеральных целевых программ, заказчиком которых выступает Минобрнауки России.

Задачи выставки:

— формирование эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения восприимчивости экономики и общества к инновациям, создание условий для развития наукоемкого бизнеса;

— предоставление возможности участникам исследований и разработок, научным коллективам и организациям выбора и сочетания направлений, форм взаимодействия, методов решения исследовательских задач;

— реализация информационной политики, направленной на развитие технологической культуры, информационной восприимчивости населения и популяризацию значимых результатов в области науки, технологий и инноваций, достижений выдающихся ученых, инженеров, предпринимателей, их роли в обеспечении социально-экономического развития страны;

— создание условий для выявления и внедрения в производство идей, разработок и передовых технологий, способствующих переходу российских предприятий на инновационный путь развития.