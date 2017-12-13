Пропавшая три дня назад в Уфе 28-летняя Евгения Гильманшина нашлась Фото: Из личного архива семьи Пропавшая три дня назад в Уфе 28-летняя Евгения Гильманшина нашлась Фото: Из личного архива семьи

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

28-летняя уфимка Евгения Гильманшина, которая пропала 10 декабря, вернулась домой живой и здоровой. Об этом сообщила ее близкая подруга. Где все это время девушка находилась, пока неизвестно.

Напомним, сообщение о пропаже Евгении родные и близкие распространили среди волонтеров, в социальных сетях и подали заявление в полицию. Говорилось, что уфимка около десяти часов вечера вышла из дома друга по улице Рыльского в микрорайоне Сипайлово, но до дома не дошла.