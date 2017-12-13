Пассажиры воскресного поезда «Легенда Урала» попадут на новогодний праздник Фото: БППК Пассажиры воскресного поезда «Легенда Урала» попадут на новогодний праздник Фото: БППК

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

17 декабря Госкомтуризма РБ и Башкортостанская пригородная пассажирская компания организуют тематическую новогоднюю поездку на горнолыжный курорт «Абзаково», где находится одна из гостевых юрт Деда Мороза.

Пригородный поезд «Легенда Урала» отправится со станции Уфа в 6.10 по местному времени и прибудет на станцию Белорецк в 10.55. В пути следования пройдут конкурсы и викторины с призами и подарками.

Из Белорецка в «Абзаково» туристов доставит комфортабельный автобус. В 12 часов начнется театрализованное представление. Устроители зимнего праздника обещают солидные скидки на горнолыжные подъемники при предъявлении билета на поезд «Легенда Урала».

В этот же день в 17.40 автобус из курорта «Абзаково» повезет туристов на пригородный поезд «Легенда Урала». Поезд отправляется из Белорецка в 18.21 и прибывает в Уфу в 23.18.

Билеты на туристский поезд можно приобрести с помощью мобильного приложения «Пригород», в кассах и терминалах БППК и в самом поезде. Цена единого билета (поезд плюс автобус) — 600 рублей. Школьникам и студентам-очникам предоставляется 50-процентная скидка.