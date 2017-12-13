Как в Уфе ремонтная мастерская превратилась в настоящий завод Фото: Книжная палата РБ Как в Уфе ремонтная мастерская превратилась в настоящий завод Фото: Книжная палата РБ

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Как в Уфе из маленькой ремонтной мастерской вырос завод и что на этом предприятии выпускали лишь по спецзаказу. Об этом и не только рассказала газета «Красная Башкирия» в июне 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В 1929 году в Уфе на улице Красина открыли ремонтную мастерскую. Всего четыре человека занимались ремонтом и реставрацией старых пишущих машинок. Уже через год — в ноябре 1930-го — коллектив мастерской получил свидетельство на выпуск новых пишущих машинок. «Теперь первые восемь машинок, которые были произведены в 1931 году, кажутся громоздкими, неудобными. Но тогда они являлись гордостью коллектива», — вспоминает газета.

В 1939 году на заводе был реконструирован механический цех, переоборудованы сборочный, инструментальный, слесарно-заготовительный цеха. Количество рабочих возросло до 134 человек. Увеличилась и производственная программа.

За год до начала Великой Отечественной войны, в июне 1940 года, сборочный цех Уфимского завода пишущих машинок выпустил машинку под номером 3670. В издании говорится, что «прототип «ундервуда» — модель №1, которую выпускал завод, в текущем году снимается с производства. Вместо нее завод будет производить усовершенствованную машинку модели №4».

Также по специальному заказу издательств и редакций газет было выпущено 19 машинок по модели №3. «Эти машинки позволяют печатать на трех языках: русском, башкирском и татарском», — уточняется в публикации.

Продукция уфимского завода была востребована во многих городах Советского Союза. Крупные партии пишущих машинок отправлялись в Москву, Ленинград, Баку, Куйбышев, Хабаровск, Владивосток, Свердловск.

В 1940 году, в честь десятилетия завода, коллектив предприятия «взял обязательство эту годовщину встретить выполнением годовой программы на 120 процентов».

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Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.