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13 декабря Среда

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Роспотребнадзор разберется в вопросе с «плавящимся» рисом

ОБЩЕСТВО

Роспотребнадзор разберется в вопросе с «плавящимся» рисом Фото: Галина Бахшиева

Роспотребнадзор разберется в вопросе с «плавящимся» рисом Фото: Галина Бахшиева

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила в среду, 13 декабря, что в ряде регионов России через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о рисе, якобы сделанном из пластика. Из этих сообщений следует, что «плавящийся рис» реализуется под видом обычного риса в торговой сети.

В регионах, где были зафиксированы сообщения подобного рода, управления ведомства проводят надзорные мероприятия. Дается оценка сопроводительным документам, качеству и безопасности данного продукта и сведений, вынесенных на маркировку продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Роспотребнадзора.

Теги: роспотребнадзор
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