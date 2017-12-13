Роспотребнадзор разберется в вопросе с «плавящимся» рисом Фото: Галина Бахшиева Роспотребнадзор разберется в вопросе с «плавящимся» рисом Фото: Галина Бахшиева

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила в среду, 13 декабря, что в ряде регионов России через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о рисе, якобы сделанном из пластика. Из этих сообщений следует, что «плавящийся рис» реализуется под видом обычного риса в торговой сети.

В регионах, где были зафиксированы сообщения подобного рода, управления ведомства проводят надзорные мероприятия. Дается оценка сопроводительным документам, качеству и безопасности данного продукта и сведений, вынесенных на маркировку продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Роспотребнадзора.