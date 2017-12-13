Уфимский главпочтамт внесен в федеральный реестр памятников культуры Фото: wikimapia.org Уфимский главпочтамт внесен в федеральный реестр памятников культуры Фото: wikimapia.org

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимский главпочтамт, построенный в 1930-х годах, вошел в реестр памятников истории и культуры Российской Федерации под первоначальным названием «Дом связи». Об этом сообщается в приказе Управления по госохране объектов культурного наследия РБ. Приказ определяет точные координаты памятника, характерные черты облика здания и важнейшие архитектурные элементы, а также устанавливает режим использования памятника.

Здание с двумя подземными этажами, возведенное по проекту архитектора Николая Зарубина, стоит на углу улиц Ленина и Коммунистической. Как сообщается в блоге Сергея Синенко, строительство началось в 1930 году, и затянулось на восемь лет из-за проблем с финансированием. Строительство Дома связи обошлось городу в 2,5 млн рублей по ценам того времени.

В начале Великой Отечественной войны был надстроен пятый этаж. На крыше установили радиовышку станции Коминтерна, которая в военные годы вела антифашистские передачи на европейских и восточных языках.

Свое современное название Уфимский почтамт получил в 1957 году.

До переезда в Дом связи почтовый центр Уфы находился неподалеку на улице Чернышевского — в доме, который называли «Телеграф Сахарова». Этот памятник находится в частной собственности (и продается за сумму более 200 млн рублей).