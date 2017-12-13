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13 декабря Среда

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Студенты УГНТУ отпраздновали День независимости Казахстана

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ОБЩЕСТВО

Студенты УГНТУ отпраздновали День независимости Казахстана Фото: ИА «Башинформ»

Студенты УГНТУ отпраздновали День независимости Казахстана Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

12 декабря в Уфимском государственном нефтяном техническом университете отпраздновали День независимости Республики Казахстан.

Праздник начался с флешмоба студентов из Казахстана, а затем все желающие могли попробовать блюда национальной казахской кухни и узнать о традиционной и современной казахской культуре из первых уст. В этой непринужденной атмосфере студенты общались друг с другом и фотографировались на память у праздничного стенда.

«В нашем университете появилась добрая традиция: каждый год в декабре мы отмечаем День независимости Республики Казахстан. Казахстанские ребята организуют этот праздник с большим размахом, придумывая каждый год что-то новое», такими словами открыл официальную часть начальник управления международного сотрудничества Н.Т. Чанышев.

Перед началом праздничной программы состоялось награждение команд-призеров «Кубка Дня независимости Республики Казахстан» по мини-футболу, победителями которого стала Сборная Казахстана.

После награждения начался концерт, который включал песни и танцы казахстанских студентов, а также виртуозную игру на казахском народном инструменте — домбре. Студенты из Казахстана продемонстрировали свою национальную культуру и любовь к родному краю.

Теги: День независимости Казахстана
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