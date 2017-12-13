К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Госсобрание Башкирии завершит публикацию документов о событиях тех лет Фото: сайт Управления по делам архивов РБ



К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Госсобрание Башкирии завершит публикацию документов о событиях тех лет Фото: сайт Управления по делам архивов РБ

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Государственное Собрание Башкортостана подготовило и выпустило 22-й том Свода законов и нормативных правовых актов республики. Издание, размещенное на официальном сайте республиканского парламента, включает в себя 208 документов из Национального архива РБ. Здесь представлены указы, постановления, протоколы заседаний, справки, докладные записки и иные документы высших органов государственной власти Башкортостана, СССР, РСФСР, принятые в 1942 году и носившие нормативный характер на территории республики, а также постановления ЦК ВКП(б), бюро Башкирского обкома ВКП(б).

«Очередной том Свода охватывает 1942 год, который занимает особое место в подготовке предпосылок для коренного перелома в Великой Отечественной войне. Была организована напряженная, поистине героическая работа как страны в целом, так и ее регионов, что мы хорошо можем видеть на примере нашей республики, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — Эти документы позволяют увидеть изнанку военного времени, не тот хорошо знакомый всем по учебникам истории, книгам, фильмам подвиг, который совершали наши ветераны на передовой, а не менее значимый подвиг в тылу, о подробностях которого мы знаем гораздо меньше. Собранные в 22-м томе документы позволяют оценить реальные масштабы титанического труда наших земляков в военные годы. В 1942 году завершается перестройка на военный лад всей экономики Башкортостана. Республика становится одним из главных в стране поставщиков не только продовольствия, но и промышленного сырья. В подробностях отражен процесс размещения в республике эвакуированных предприятий, ставших локомотивом промышленности современного Башкортостана. Часть документов посвящена строительству, которое, несмотря на непростые условия, велось в больших масштабах. В сжатые сроки строились дороги, мосты, по ним отправлялись обозы на фронт. Издание дает детализированное представление о тяготах женского, детского труда в период войны, процессе физической и моральной подготовки новобранцев, призывавшихся в ряды красноармейцев. Все это наша не такая уж далекая история, напрямую затрагивающая практически каждую семью в республике. Некоторые документы в открытом для широкой общественности доступе публикуются впервые».

Работа Государственного Собрания по составлению Свода продолжается. В 2018 году планируется издать 23-й том с материалами 1943 года, в 2019 году — 24-й том с материалами 1944 года, в 2020 году — 25-й том с материалами 1945 года.

«В итоге к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы планируем завершить публикацию документов, отражающих события тех лет. Думаю, это будет достойный вклад Государственного Собрания в объективное отражение жизни республики в условиях военного времени, в сохранение памяти о роли Башкирской АССР в достижении Победы», — сказал Константин Толкачев.

К публикации многотомного Свода законов и нормативных правовых актов Башкортостана Государственное Собрание приступило в 2005 году. В нем содержатся нормативные правовые акты, принятые с 1917 по 1942 год. Это материалы высших органов государственной власти Уфимской, Оренбургской губерний, БАССР, СССР, РСФСР, постановления ЦК ВКП(б), бюро Башкирского обкома ВКП(б). Представленные в Своде документы — это своего рода историческая панорама деятельности высших органов власти Башкортостана. Издание такого сборника призвано сделать общедоступными уникальные архивные документы, которые могут стать ценным источником знаний для тех, кто интересуется законодательством и в целом историей республики.

Редакционную коллегию по подготовке Свода возглавляет Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. В состав редколлегии входят ведущие историки и юристы республики, сообщили в пресс-службе регионального парламента.