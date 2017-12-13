С нового года рассылки должны приходить под реальными номерами Фото: rapporto.ru С нового года рассылки должны приходить под реальными номерами Фото: rapporto.ru

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С нового года в отправляемых SMS и звонках должен быть реальный номер, а не название магазина, банка, или другого заказчика рассылки. Не желающие получать рассылку абоненты смогут внести номера в черный список.

Основанием для этого стали изменения в ст. 46 ФЗ «О связи» и ст. 1 «О внесении изменений в ФЗ «О связи». Они вступают в силу c 5 января 2018 года. С этого дня операторы связи должны будут передавать номера отправителей SMS и звонков в неизменном виде.