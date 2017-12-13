УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана одобрило Стратегию социально-экономического развития региона на период до 2030 года.

Разработка Стратегии развития Башкортостана началась в прошлом году и велась под руководством главы региона. В основу Стратегии легли четыре основных направления развития. Приоритетами на долгосрочный период являются:

Человеческий капитал, который включает в себя мероприятия по улучшению демографической ситуации, охране здоровья, образованию, сохранению семейных ценностей.

Реальный сектор экономики, охватывающий такие сферы, как промышленность, агропромышленный комплекс, развитие малого и среднего предпринимательства и туризма, инвестиционное и инновационное направление, внешнеэкономическую деятельность;

Сбалансированное развитие территорий. Здесь включены мероприятия по социально-экономическому развитию муниципальных образований за счет внедрения агломерационных подходов, поддержки моногородов и территорий со сдержанным уровнем социально-экономического развития;

Государственное управление направлено на открытость деятельности органов государственной власти, эффективность управления государственной собственностью и бюджетной системой, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как подчеркнули в пресс-службе Минэкономразвития республики, реализация Стратегии-2030 направлена на достижение нескольких ключевых индикаторов. Среди них — войти в десятку регионов-лидеров по ВРП на душу населения, производительности труда и в 15 лучших регионов России по увеличению инвестиций в основной капитал на душу населения. Не менее важно попасть в Топ-20 регионов по продолжительности жизни.