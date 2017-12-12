Парламент Башкирии утвердил план мероприятий по празднованию 100-летия республики Фото: ИА «Башинформ» Парламент Башкирии утвердил план мероприятий по празднованию 100-летия республики Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Президиум Государственного Собрания — Курултая Башкортостана утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия образования республики в 2019 году.

«Республика активно готовится к торжественной встрече этой даты. По инициативе Главы Башкортостана подготовлен перечень 100 объектов к 100-летию республики. Учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, объекты инженерной, дорожной инфраструктуры строятся в разных городах и районах. Готовятся масштабные культурные, общественные мероприятия. Парламент республики не мог остаться в стороне от этой работы. Мы внесли предложения, вошедшие в республиканский план мероприятий. Кроме того, мы подготовили свой план, в реализации которого примут участие не только депутаты, но и работники Секретариата, члены Молодежной общественной палаты, — прокомментировал Председатель парламента Башкортостана Константин Толкачев. — Мы постарались избежать формального подхода и включили в план действительно интересные, понятные, познавательные мероприятия, которые, несомненно, вызовут интерес у школьников, студентов, широкой общественности, не только сделают 100-летний юбилей республики ярким запоминающимся событием, но и помогут в ненавязчивой форме представителям разных поколений ближе познакомиться с историей, культурой родного края, повысить свой уровень правовых знаний».

Утвержденный план предусматривает организацию в Музее истории парламента тематической выставки к 100-летию республики. Будет проведен день открытых дверей, который даст возможность молодежи побывать в Государственном Собрании, посетить залы заседаний, музей, выставку, пообщаться с руководством парламента. Предстоят парламентские уроки в школах с участием депутатов всех уровней, проведение теста для всех желающих на знание истории Башкортостана, творческого вечера, посвященного поэзии начала XX века. Также будут организованы игра «Что? Где? Когда?» и флешмоб, посвященные 100-летию республики.

Константин Толкачев рассказал, что к юбилейной дате Государственное Собрание готовит специальный выпуск сборника «Законодательные исследования» и издание для детей о государственной символике Республики Башкортостан. План мероприятий предусматривает также проведение субботника, посвященного столетию республики и столетию первого субботника в Уфе.

Председатель Госсобрания отметил, что часть мероприятий будет реализована депутатами действующего созыва, часть предстоит завершить после выборов в следующем году.

«Несмотря на это, уверен, сбоев не будет. Преемственность в работе по этому плану вопросов не вызывает. Вековой юбилей республики — общее дело всех ее жителей, независимо от состава парламента следующего созыва», — подчеркнул Константин Толкачев.