УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало на своем сайте адреса пунктов раздачи технической воды в двух районах башкирской столицы. Они будут работать на время отключения горячей и холодной воды из-за строительства транспортной развязки в районе Тимашевского переезда.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 7 часов 20 декабря до 6 утра 21 декабря запланированы работы по переврезке выноса водопровода диаметром 700 мм по ул. Бирский тракт.

В зоне отключения и снижения давления холодного водоснабжения будет организован подвоз и раздача технической воды. Раздача воды будет вестись по следующим адресам:

ул. Кольцевая, 27а, 43, 45а, 47, 62, 102;

ул. Д. Донского, 36/1;

ул. Первомайская, 5б, 17, 26, 27, 30, 31, 42, 45;

пересечение улиц Кольцевая-Нежинская

ул. Мира, 7, 12, 23;

ул. Калинина, 2, 7, 15, 16, 22;

ул. Горького, 39;

ул. Комарова, 14,

ул. Рыбакова, 6;

ул. Космонавтов, 13;

ул. Боткина, 7;

ул. Ульяновых, 19а;

ул. А. Невского, 12, 26;

ул. Шумавцова, 13;

ул. Победы, 7, 10, 18;

ул. Нежинская, 39.