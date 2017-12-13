Названы пункты раздачи воды на время плановых работ по строительству Тимашевской развязки в Уфе
УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало на своем сайте адреса пунктов раздачи технической воды в двух районах башкирской столицы. Они будут работать на время отключения горячей и холодной воды из-за строительства транспортной развязки в районе Тимашевского переезда.
Как сообщало агентство «Башинформ», с 7 часов 20 декабря до 6 утра 21 декабря запланированы работы по переврезке выноса водопровода диаметром 700 мм по ул. Бирский тракт.
В зоне отключения и снижения давления холодного водоснабжения будет организован подвоз и раздача технической воды. Раздача воды будет вестись по следующим адресам:
ул. Кольцевая, 27а, 43, 45а, 47, 62, 102;
ул. Д. Донского, 36/1;
ул. Первомайская, 5б, 17, 26, 27, 30, 31, 42, 45;
пересечение улиц Кольцевая-Нежинская
ул. Мира, 7, 12, 23;
ул. Калинина, 2, 7, 15, 16, 22;
ул. Горького, 39;
ул. Комарова, 14,
ул. Рыбакова, 6;
ул. Космонавтов, 13;
ул. Боткина, 7;
ул. Ульяновых, 19а;
ул. А. Невского, 12, 26;
ул. Шумавцова, 13;
ул. Победы, 7, 10, 18;
ул. Нежинская, 39.