Башкирия в федеральных СМИ: О добром гаишнике и алчных приставах, активы «Системы» арестованы, качество водки Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: О добром гаишнике и алчных приставах, активы «Системы» арестованы, качество водки Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Героями публикаций многих федеральных изданий стали добрый гаишник и алчные приставы из Башкирии. Как сообщает РИА Новости, 31-летний начальник отделения ГИБДД по Учалинскому району Башкирии с ноября 2016 по июнь 2017 года поручал подчиненным убирать протоколы и стирать из базы данные о правонарушениях, совершенных его друзьями. «Такую услугу он оказал семи своим друзьям… В отношении начальника районного ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий», — сообщило агентство. Полицейский уволен из органов внутренних дел и сейчас находится под подпиской о невыезде, уточнили в ТАСС.

А башкирские судебные приставы выбивали несуществующие долги. «Подозреваемые путем предоставления через фиктивные юридические фирмы подложных документов о взыскании заработной платы похитили 23 млн рублей. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов предотвращена попытка хищения 51 миллиона рублей», — говорится в «Ленте.ру». В преступную группу входили 38-летний житель Челябинской области, несколько жителей Уфы, а также бывший и действующие сотрудники службы судебных приставов УФССП России по РБ. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог». «Российская газета» рассказала о сути этой аферы, добавив, что «впоследствии деньги были обналичены и разделены между членами преступной группировки». В INTERFAX.RU выяснили, что в этой «незаконной схеме обналичивания средств использовались счета двух районных отделов судебных приставов». «В ближайшее время злоумышленникам предъявят обвинения», — информировал ИА REGNUM.

Банду приставов-вымогателей не оставили без своего внимания телеканалы НТВ и РЕН ТВ.

Арбитражный суд Башкирии по иску «Роснефти» арестовал активы АФК «Система» на 99 млрд рублей. Как выяснил ТАСС, среди прочего арестовано 52% акций «Детского мира» стоимостью 33,8 млрд рублей в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» на 131,6 млрд рублей. Однако «Система» не согласна с этим иском и обеспечительными мерами по нему и считает иск незаконным, говорится в ТАСС. Ранее также Минземимущество РБ подало иск к этой компании на 131,6 млрд рублей.

В чемпионате России по футболу наступил зимний перерыв — следующий, 21-й тур первенства будет сыгран в марте 2018-го. В интервью «Газете.Ru» экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко и ветеран «Зенита» Вячеслав Булавин подвели итоги первого круга РФПЛ. Андрей Червиченко высказался о ФК «Уфа»: «Я люблю что-то новое и перспективное, поэтому назову Сергея Семака и его «Уфу» — нравится, как клуб играет, на каком месте находится, что там все делается спокойно, поступательно и грамотно».

Несмотря на это, «главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак не будет проходить стажировку в английском «Манчестер Сити», сообщил ТАСС гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов. Он также заявил, что «футболистам «Уфы» пока рано задумываться об участии в еврокубках, клуб должен двигаться вверх поступательно». «Уфа» занимает шестое место в чемпионате России, право сыграть в розыгрыше Лиги Европы дает пятое место. Матч 21-го тура с московским «Динамо» состоится 4 марта в Уфе.

В России перед Новым годом проверят качество водки по 22 показателям. Как узнало ИА REGNUM, 49 брендов водки проверят на содержание примесей и метилового спирта, наличие тяжелых металлов и сивушных масел, уксусный альдегид. «Исследование водки пройдет в Башкирии, Адыгее, Мордовии, Ставропольском и Пермском крае, Вологодской, Омской и Томской областях, а также Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде», — уточнило агентство. Результаты обнародуют до Нового года.

«Российская газета» сожалеет, что в Уфе уже больше 20 лет не могут открыть дом-музей Федора Шаляпина. В феврале 2018 года исполнится 145 лет со дня рождения Федора Шаляпина. И было бы вполне в духе отечественных традиций отметить это открытием дома-музея, считают в газете. «Уфа имеет непосредственное отношение к этой легендарной личности, именно в столице Башкирии 18 декабря 1890 года с роли Стольника в опере «Галька» началась карьера великого певца». Разговоры об открытии в Уфе музея Шаляпина ведутся с 1996 года, тогда было принято соответствующее постановление Совмина. Однако минуло больше 20 лет, а музея все нет, сетуют в издании.

Зато жители Башкирии ухаживают за воинскими могилами в Берлине. «Во вторник в Берлине прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию подписания российско-германского Соглашения об уходе за воинскими могилами». На немецкой земле покоятся около 700 тысяч российских и советских воинов. В интернациональных кемпингах по уходу за могилами побывали тысячи российских юношей и девушек. «Студентка Гузель Гаджиева из Башкирии несколько раз на средства германской стороны приезжала в Берлин и Бранденбург, чтобы ухаживать за могилами павших советских военнослужащих. «Это было незабываемым опытом в моей жизни. В Германии я нашла и могилу своего прадеда, павшего на полях сражений Второй мировой войны, ее уже посетили мои родители», — поделилась девушка с «Российской газетой».

Роструд назвал регионы-лидеры по скорости выхода из теневого сектора экономики. В сообщении ТАСС говорится, что более 6 млн работников выведены из теневой занятости с 2016 года. «В текущий период наиболее эффективно реализуются меры, направленные на снижение неформальной занятости, в Ставропольском и Алтайском краях, Татарстане и Башкортостане».