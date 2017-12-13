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Стало известно расписание ЕГЭ для выпускников в 2018 году

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Минюст России зарегистрировал приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2018 году, сообщает «ТАСС» со ссылкой на Минобрнауки России.

Согласно приказу, досрочный этап ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) — с 4 по 15 сентября. Досрочный и основной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ. ОГЭ для выпускников 9 классов в 2018 году также пройдет в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 8 мая, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) — с 4 по 22 сентября.

Выпускники 2018 года, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ГИА базового уровня по ним в дополнительный период с 4 по 15 сентября 2018 года.

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Теги: образование, ЕГЭ
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