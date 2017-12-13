В Башкирии придумали, как защитить авторство видео и следить за его распространением в сети Фото: СФ БашГУ В Башкирии придумали, как защитить авторство видео и следить за его распространением в сети Фото: СФ БашГУ

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уникальный проект по защите прав интеллектуальной собственности предложил руководитель бизнес-акселератора LIFT Стерлитамакского филиала Башгосуниверситета Рустам Салаватов. Разработку видеоблокчейн-платформы для регистрации и распространения контента, закрепляющую авторство и лицензию, он презентовал на конференции «Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как объекты интеллектуальной собственности» в Москве.

«Сегодня активно развивается рынок Internet of eyes. У каждого есть камера, число видео с каждым разом все возрастает, – рассказывает Рустам Салаватов. – Возникают сложности с тем, чтобы быстро найти кусочек видео и определить его автора. Наша платформа решает эту проблему. Она пригодится, если у вас есть много видео, вы хотите их сохранить и следить за тем, где и кто их используют. С этой целью мы предлагаем разделить видео на части, проанализировать его, сделать компактным и закрепить авторство в блокчейне».

Конференция «Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как объекты интеллектуальной собственности» состоялась 6 декабря 2017 года в блокчейн-коммуне Внешэкономбанка и НИТУ МИСИС, сообщает пресс-служба СФ БашГУ. Участники обсуждали вопросы регулирования блокчейна и ICO, пути модернизации, сокращения расходов и ускорения регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности. По итогам конференции была подготовлена резолюция со списком первоочередных мер по развитию нормативного регулирования технологии «блокчейн» в России, включая сферу интеллектуальной собственности.