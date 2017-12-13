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13 декабря Среда

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В столице Башкирии -5 градусов

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии -5 градусов Фото: Олег Яровиков

В столице Башкирии -5 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня утром, 13 декабря, в столице Башкортостана термометры показывают — 5 градусов. Пасмурно, наблюдается слабый юго-восточный ветер.

Как и прогнозировали синоптики, первые зимние морозы немного отступают. По данным Башгидрометцентра, в среду днем в республике ожидается облачная погода с прояснениями, возможно похолодание до -6,-11, по востоку до -12,-17.

Температура воздуха ночью в западной половине республики составит -8,-13, в восточной -15,-20, местами до -28.

На отдельных участках автодорог из-за тумана может ухудшится видимость.

Теги: погода
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