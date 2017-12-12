УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

59 некоммерческих организаций Башкортостана стали победителями проведенного Министерством семьи и труда конкурса на предоставление субсидий.

Около 2,5 млн рублей получило Региональное отделение Русского географического общества на реализацию программы по обустройству памятника природы «Аскынская ледяная пещера». Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» направит более 1 млн рублей на реализацию семейно-ориентированной программы «Стань ближе». Такую же сумму потратит Благотворительный фонд «Мать и Дитя» (Стерлитамак) на создание инклюзивной студии. Благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями «Луч света» из Мелеуза выиграл грант в размере 145 тысяч рублей на открытие творческих мастерских для детей и подростков с инвалидностью. Башкирское региональное отделение Общероссийской организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» получит 430 тысяч рублей на организацию спортивно-игровой программы для детей с проблемами интеллекта. АНО Центр социальной адаптации «Актау» заслужил грант в размере 400 тысяч рублей на реализацию программы по профилактике распространения ВИЧ инфекции и гепатитов среди супружеских пар и беременных женщин. Консультирование будут проводить сами ВИЧ-инфицированные граждане. Самую маленькую субсидию получит Учебный Центр «Толтек Плюс» (70 тысяч рублей на создание единого республиканского робототехнического веб-портала).

Полный перечень победителей представлен на официальном сайте Министерства семьи, труда и соцзащиты РБ.