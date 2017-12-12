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12 декабря Вторник

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Сегодня на канале «Россия 24 Башкортостан» покажут удивительное путешествие съемочной группы - за бортевым мёдом

ОБЩЕСТВО

Сегодня на канале «Россия 24 Башкортостан» покажут удивительное путешествие съемочной группы - за бортевым мёдом

Фото: «Россия Культура Башкортостан»

Сегодня на канале «Россия 24 Башкортостан» покажут удивительное путешествие съемочной группы - за бортевым мёдом

Фото: «Россия Культура Башкортостан»

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня вечером в 22 часа 15 минут на канале «Россия 24 Башкортостан» покажут медовый тур в новом выпуске проекта «Культурный сезон».

Съемочная группа проекта «Культурный сезон» отправилась в заповедник «Шульган-таш» по маршруту от деревни Верхний Нугуш до деревни Кашаля. Многим туристам этот маршрут знаком как часть сплавного пути, пролегающего среди живописных гор по реке Нугуш. На кадрах запечатлены прекрасные осенние пейзажи, сбор дикого меда, табуны лошадей и, конечно, же, Капова пещера.

«Мы убедились, что Капова пещера прекрасна в любое время года, стоит отметить, что это целый музейно-экскурсионный комплекс, включающий в себя разные объекты – импровизированную площадку «Стоянка предков», колодную пасеку и музей Шульган-таша», — рассказала руководитель телеканала «Россия Культура Башкортостан» Айгуль Кантюкова.

Теги: проект «Культурный сезон»
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