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12 декабря Вторник

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В Башкирии этой ночью температура воздуха опустится до -28 градусов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии этой ночью температура воздуха опустится до -28 градусов Фото: Олег Яровиков

В Башкирии этой ночью температура воздуха опустится до -28 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В ночь с 12 на 13 декабря температура воздуха в западной половине республики опустится до -8,-13, в восточной до -15,-20, местами до -28 градусов, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ожидается небольшой снег.

В последующие дни в регионе сохранится характер умеренно морозной погоды с выпадением небольшого количества снега. 14 и 15 декабря синоптики прогнозируют в ночные часы -10,-15, в юго-восточных районах температура понизится до -19,-24 градусов. Днем будет до -5,-10, по юго-востоку до -15 градусов.

Теги: погода, Башгидромет
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