В Уфе открылась выставка уникальной коллекции почтовых марок, конвертов и карточек Фото: УФПС РБ В Уфе открылась выставка уникальной коллекции почтовых марок, конвертов и карточек Фото: УФПС РБ

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В башкирской столице, в здании Уфимского почтамта открылась персональная выставка известного уфимского коллекционера Алексея Сухарева, приуроченная к 50-летию Общества филателистов Башкирии. На стендах представлено более десятка экспонатов, среди которых коллекции почтовых марок и конвертов и почтовых карточек. На них изображены писатели, ученые, воины и государственные деятели, чья жизнь так или иначе оказалась связана с нашей республикой.

Не меньший интерес представляют конверты и карточки, которые содержат на себе всевозможные штампы, марки, наклейки, надписи и квитанции. Именно они дают представление о незаметном, но в то же время многогранном и необходимом труде почтовых работников. На некоторых отправлениях присутствуют казусы и огрехи отправителей или почтовиков. Для коллекционеров такие экземпляры приобретают дополнительную ценность.

Среди тем, которым посвящены стенды выставки, — блокадный Ленинград, спорт, автомобилестроение и многое другое. Здесь представлены коллекции, собранные автором за последние пятьдесят лет. Их уникальность состоит в том, что содержащиеся в них марки, конверты и другая почтовая продукция помогают глубже изучить нашу историю, приобщиться к культурным ценностям и просто узнать много интересного в новом ракурсе филателии. Выставка продлится до 15 января. Вход свободный.