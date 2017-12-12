УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

VIII Съезд некоммерческих организаций России (НКО) открылся сегодня. В нем принимают участие представители практически всех регионов страны, в том числе делегаты из Башкортостана. На пленарном заседании, посвященном объединению общественных усилий для выполнения приоритетных задач государства и консолидации некоммерческого сектора, выступил депутат Государственной Думы от республики Рамзил Ишсарин.

«Сегодня НКО играют не просто важную, а одну из определяющих ролей в жизни страны. На их плечи ложатся многие социальные вопросы. Именно такие активно работающие НКО являются одной из основ российского гражданского общества. И наша задача сделать всё, чтобы помочь некоммерческим организациям проводить свою деятельность более эффективно, решать возникающие проблемы. В этом плане съезд очень важен, это не только дискуссионная площадка, но и действенный механизм, позволяющий выработать конкретные шаги по решению актуальных, насущных вопросов НКО».

В своем докладе депутат отразил основные направления работы профильного комитета Госдумы — комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В частности, было отмечено, что на данный момент законопроекты, касающиеся сферы НКО, обсуждаются и принимаются в первоочередном порядке.

Так, с начала текущего года у НКО появилась возможность получения статуса исполнителя общественно полезных услуг (ИПУ) с занесением в соответствующий реестр. Этот статус позволяет НКО получать имущественную и финансовую поддержку на срок не менее двух лет. Также была упрощена процедура наделения НКО статусом исполнителя общественно полезных услуг: теперь такая возможность есть непосредственно в регионах.

Кроме того, был оптимизирован порядок формирования Общественной палаты Российской Федерации и общественных наблюдательных комиссий. На прошлой неделе Госдума приняла закон об упрощении деятельности общественных объединений, в части делегирования полномочий от общего собрания постоянно действующему коллегиальному руководящему органу общественной организации. В преддверии Года добровольца на рассмотрение Комитета внесен правительственный законопроект, регулирующий деятельность волонтеров. Депутат также подчеркнул, что при обсуждении законопроектов следует акцентировать внимание на широкой экспертной поддержке со стороны заинтересованных НКО и Общественных палат регионов.

В Башкирии вопрос взаимодействия общественных организаций и органов государственной власти на особом счету. В мае текущего года в Уфе прошел круглый стол на тему «Актуальные вопросы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и институтов гражданского общества», организованный профильным комитетом Госдумы, Государственным Собранием и Общественной палатой. В результате были сформулированы конкретные идеи и предложения.