УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в республиканской акции «Мой язык — язык дружбы», организованной Ассамблеей народов, Министерством культуры, Домом дружбы Республики Башкортостан и Всемирным Курултаем башкир. Акция прошла в Башкирской государственной филармонии и одновременно стартовала во всех муниципальных районах и городских округах республики.

В празднике родного языка приняли участие видные общественные деятели, представители творческой интеллигенции, национально-культурные объединения, учащиеся образовательных организаций и коллективы воскресных национальных школ республики и столицы. Акция стала настоящим фестивалем национальной поэзии: известные писатели Р. Бикбаев, К. Аралбаев, Г. Юнусова, Л. Абдуллина, артисты республиканских театров, студенты вузов, учителя со своими учениками в национальных костюмах под сопровождение этнических мелодий читали стихи на родном языке. Тема любви к родной земле и родному языку, патриотизма и гражданственности, мира и согласия звучала на русском, башкирском, татарском , украинском, белорусском, молдавском, чувашском, марийском, узбекском, армянском, курдском, азербайджанском, аварском, таджикском, на иврите и других языках, которые позиционировали многонациональный поэтический Башкортостан. Подобные мероприятия, по мнению Зугуры Рахматуллиной, есть наглядно-художественная и эмоционально-зрелищная форма приобщения, прежде всего подрастающих поколений, не только к родному языку и собственной культуре, но и к культуре тех, кто живет рядом. Более того, живые встречи детей со своими сверстниками, их свободная речь на родном языке, этническая поэзия, национальная одежда зачастую намного результативнее многочисленных абстрактных проповедей и призывов изучать свои языки, знать свою культуру и культуру других народов. Знание языка, как известно, закладывается в семье родителями, поддерживается, развивается, обогащается системой образования и культуры. «Задача родителей и педагогов — приложить совместные усилия для того, чтобы сделать знание родного языка модным трендом среди молодёжи, которая должна осознать, что родной язык сегодня — это язык не только бытового общения, но и искусства, культуры, науки, что умение думать, говорить и писать на родном языке — это «визитная карточка» современного образованного человека», — подчеркнула в своём выступлении Зугура Рахматуллина и прочитала, под сопровождение курая, стихотворение «Родному языку» на башкирском языке.