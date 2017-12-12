В Башкирии определят лучших в конкурсе парламентских дебатов на башкирском языке «Аҫылташ» Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России»







В Башкирии определят лучших в конкурсе парламентских дебатов на башкирском языке «Аҫылташ» Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России»

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе состоятся финальные состязания республиканского конкурса парламентских дебатов на башкирском языке «Аҫылташ».

Парламентские дебаты на башкирском языке «Аҫылташ» проводятся в течение этого года по инициативе «Молодой Гвардии Единой России». В среду, 13 декабря, пройдут финальные битвы. В финал прошло 16 команд со всей республики, сообщили в пресс-службе Института стратегических исследований РБ.

Место проведения мероприятия — здание Института экономики и сервиса УГНТУ на ул. Чернышевского, 145.

Полуфинал пройдет с 10.00 до 13.00, финальные дебаты — с 14.00 до 16.00.

Первые соревнования по парламентским дебатам прошли среди студентов Уфимских вузов в мае этого года. Вторая серия соревнований прошла в конце июля на молодежном форуме «Аҫылташ» в Баймакском районе. В ходе этих соревнований был отработан механизм привлечения участников, судейства и иные организационные вопросы.

С момента объявления конкурса было принято 308 заявок, приняли участие 286 человек. Из 143 команд в финал было отобрано 32 участника, которые составили 16 команд из городов Салават, Белебей, Сибай, Нефтекамск, Бирск, Уфа, Октябрьский, Учалы и Баймак, а также из районов — Учалинского, Баймакского, Зианчуринского, Бижбулякского, Миякинского, Альшеевского, Кармаскалинского, Иглинского, Чишминского, Кушнаренковского.