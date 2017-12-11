В Уфе вышло в свет научное электронное издание «Башкирия в 1917 году» Фото: Нияз Салимов В Уфе вышло в свет научное электронное издание «Башкирия в 1917 году» Фото: Нияз Салимов

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкирском издательстве «Китап» вышло в свет научное электронное издание — сборник документов и материалов «Башкирия в 1917 году». Оно подготовлено группой уфимских ученых, работников Национального архива РБ.

В сборник включено 588 документов, освещающих события 1917 года в Башкирии. Наиболее полно в сборнике представлены документальные источники из фондов Национального архива Республики Башкортостан: Уфимского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Уфимского губернского комитета общественных организаций, Уфимской окружной комиссии по выборам в Учредительное собрание, фондов личного происхождения, а также газетные публикации.

В сборнике также опубликованы документы из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военно-исторического архива, Государственного архива Оренбургской области.

«Вошедшие в сборник документы отражают ситуацию в крае накануне революции, революционные события в период с февраля по октябрь 1917 года, двоевластие в лице Уфимского губернского комитета общественных организаций и Уфимского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Документы показывают нарастание социальной напряженности в виде городских и крестьянских погромов, уничтожение прежних структур власти, бессилие новых институтов управления, характеризуют становление национальных движений», — рассказал заместитель директора Национального архива РБ Нияз Салимов.

Большинство документов сборника публикуется впервые.

Презентация сборника документов и материалов «Башкирия в 1917 году» состоялась на прошедшей в Уфе Всероссийской научно-практической конференции «1917 год в судьбах народов России».

Книгу можно приобрести в интернет-магазине ГУП «Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой.

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