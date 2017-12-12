В Башкирии запустился новогодний проект с гостевыми юртами Деда Мороза Фото: yurtadm.ru В Башкирии запустился новогодний проект с гостевыми юртами Деда Мороза Фото: yurtadm.ru

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Запущен проект «Башкортостан удивительный, новогодний-2018», сообщили в Госкомтуризма РБ. В этом году будет установлено пять гостевых юрт: в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, горнолыжных центрах «Кандры-куль» и «Абзаково».

Дед Мороз уже начал посещать свои юрты и участвовать в утренниках. 10 декабря мероприятие прошло в ГЛЦ «Кандры-куль». 15 декабря в 12.00 состоится праздник в бирском кинотеатре «Аврора». 16 декабря гостевую юрту представят в Стерлитамаке, в парке имени Гагарина, в 16.00.

Ранним утром 17 декабря Дед Мороз отправится в Абзаково на поезде «Легенда Урала». Праздник в этой гостевой юрте будет спортивным — с лыжами, коньками, сноубордами.

Известно, что 18 декабря Дед Мороз посетит свою центральную гостевую юрту в Уфе, 24-го поедет в южные районы республики. Расписание уточняется, пояснили в госкомитете.