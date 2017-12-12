Что мешало изучать астрономию в Башкирии Фото: Книжная палата РБ



Что мешало изучать астрономию в Башкирии Фото: Книжная палата РБ

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В республике преподавание астрономии находилось не на должной высоте. Что мешало раскрыть перед учащимися величественную картину вселенной, выяснила газета «Красная Башкирия» в мае 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Вот уже третий год в десятых классах средних школ преподается астрономия. Однако преподавание этой интереснейшей и важнейшей для формирования мировоззрения науки стоит не на должной высоте», — констатировали в газете. Причиной тому: отсутствие преподавателей и наглядных пособий, а главное — «отсутствие в школах зрительных труб, без которых преподаватель почти лишен возможности раскрыть перед учащимися величественную картину вселенной».

В 1940 году единственным учебным заведением, где готовили учителей астрономии, являлся Башпединститут. Здесь имелся хорошо оборудованный астрономический кабинет, но не было учебной обсерватории. Из-за этого практические занятия проводились «в тесном дворе института с использованием только двух малых переносных труб в 65 и 75 миллиметров, а наиболее сильный 95-миллиметровый телескоп не использовался из-за своей громоздкости».

Вопрос о сооружении при институте учебной обсерватории поднимался уже не раз. Имелся и проект строительства. Однако дальше дело не двигалось. Все упиралось в деньги. Как подсчитали в издании, «для сооружения астрономической башни с вращающимся куполом и площадкой для переносных инструментов нужно 15-20 тысяч рублей». Такие расходы астрономическому кабинету были не под силу.

В сооружении учебной обсерватории должны быть заинтересованы гороно и Наркомпрос, уверены в газете. Оборудованная обсерватория могла пригодиться не только для преподавания астрономии в школах. «При обсерватории может быть создано методическое объединение преподавателей астрономии, где педагоги смогут получать методическую помощь и повышать свою квалификацию», — отмечается в издании.

Также астрономическая обсерватория могла стать «центром антирелигиозной пропаганды, борьбы с предрассудками и религиозным дурманом» и знакомить людей с достижениями современной науки, предлагают в газете.

В 1990-х годах в России астрономия перестала быть базовым предметом и постепенно стала вытесняться из школьной программы, а затем и вовсе было прекращено ее преподавание. В 2007 году 29% жителей страны считали, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли, в 2011-м этой точки зрения придерживались уже 33% россиян. В 2017 году Минобрнауки решило вернуть изучение астрономии в школьную программу.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.