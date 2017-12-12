УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Власти Уфы намерены перенести дату окончательного закрытия Южного кладбища с 2017 года на февраль 2019 года. Решение об этом уфимский городской Совет примет 13 декабря на очередном заседании.

Проект документа доступен на официальном сайте. Таким образом, как минимум еще год с небольшим единственным работающим кладбищем столицы Башкирии будет «Северное», сообщает РБК-Уфа.

По словам руководителя Комбината специализированного обслуживания Руслана Кинзикеева, на Южном кладбище в настоящий момент запрещены только новые захоронения. Допускается похоронить на уже использованном месте, если с момента прошлого захоронения прошло более 20 лет. или если человек заранее зарезервировал место. Таких участков на кладбище примерно треть.

«До введения особого режима работы там хоронили 10-12 человек в день, сегодня около пяти», — добавил Руслан Кинзикеев.