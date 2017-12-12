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12 декабря Вторник

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В Минтруде Башкирии разъяснили, какие выплаты положены родителям двоен и троен

ОБЩЕСТВО

В Минтруде Башкирии разъяснили, какие выплаты положены родителям двоен и троен Фото: Георгий Шишкин

В Минтруде Башкирии разъяснили, какие выплаты положены родителям двоен и троен Фото: Георгий Шишкин

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С января 2018 года вступают в силу нововведения по поддержке семей с детьми. Во-первых, ежемесячная выплата на рождение первенца в случае рождения двойни или тройни, будет распространяться только на ребенка, который появился на свет первым. Таким образом, за первого ребенка-близнеца семья будет получать ежемесячное пособие за первенца, а за второго — выплату из материнского капитала. На данный момент его размер составляет 453 тысячи рублей. Индексация этой выплаты запланирована в 2020 году — 471 тысяча рублей.

Семьи с тройнями будут получать поддержку в тех регионах, где коэффициент рождаемости ниже двух. В эту программу входят 60 регионов, в том числе Башкортостан.

В конце ноября Владимир Путин объявил о введении ежемесячной выплаты на рождение первенца в рамках национальной стратегии действий в интересах детей. Как сообщало агентство «Башинформ», средний размер пособия в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей.

Теги: социальная защита, поддержка семей с детьми
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