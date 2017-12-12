Названа причина разрушения фасада многоквартирного дома на улице Российской в Уфе Фото: Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору Названа причина разрушения фасада многоквартирного дома на улице Российской в Уфе Фото: Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В многоквартирном доме №60 по ул. Российской в Уфе, где 1 ноября обрушилась облицовочная часть фасада, подходят к завершению восстановительные работы.

Как сообщили в Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору, по результатам обследования обрушившегося участка фасада специалистами сделан вывод о нарушении технологий монтажа по ряду нормативно-технических требований.

Ведомством рекомендовано произвести инструментальное обследование фасада всего здания и в случаях повторения этих дефектов, для предотвращения гибели людей и порчи их имущества, дальнейшего обрушения фасада на других участках дома, произвести полный демонтаж и замену смонтированной фасадной теплоизоляционной композиционной системы на систему, отвечающую требованиям ГОСТ.

Многоквартирный дом находится на гарантийном обслуживании, поэтому все расходы по устранению дефектов взяла на себя организация-застройщик.

«На данный момент завершены работы по обследованию проблемных участков фасада при помощи промышленных альпинистов, завершены работы по укреплению и восстановлению фасада. С наступлением весны и установлением благоприятных погодных условий будут возобновлены работы по декоративной окраске», — рассказала пресс-секретарь Госкомжилстройнадзора республики Олеся Титух.

Как сообщало агентство «Башинформ», многоквартирный жилой дом, с которого из-за сильного ветра посыпалась облицовочная часть фасада, сдан в эксплуатацию в 2015 году. Застройщиком является ООО «СтройИнвест-Уфа».