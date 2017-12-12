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12 декабря Вторник

Уфа   °

На Кремлевскую елку в Москву полетят 114 школьников из Башкирии

ОБЩЕСТВО

На Кремлевскую елку в Москву полетят 114 школьников из Башкирии Фото: Андрей Старостин

На Кремлевскую елку в Москву полетят 114 школьников из Башкирии Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Новогодняя елка в Кремле в этом году состоится 26 декабря. Из Башкирии в Москву отправится делегация из более 140 человек. Из них 114 детей в возрасте от восьми до 13 лет и 28 сопровождающих (педиатры, сотрудники правоохранительных органов, педагоги). Путевки выдали отличникам учебы, победителям олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, активистам — лидерам Российского движения школьников. Кроме того, главное новогоднее торжество посетят дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей военных и погибших при исполнении служебного или воинского долга, дети ветеранов боевых действий.

Кроме общероссийской новогодней елки, которая пройдет в Государственном Кремлевском дворце, для детей будут организованы экскурсии, в частности, по Измайловскому Кремлю.

Средства на поездку выделяются из республиканского бюджета.

Делегация вылетает в Москву рано утром 25 декабря, и возвращается в Уфу 27 декабря, уточнили в пресс-службе Министерства образования РБ.

Теги: Новый год, елка в Кремле
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