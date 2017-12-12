Жительница Уфы пожаловалась в ГИБДД на недостатки отремонтированного участка дороги по улице Авроры Фото: Дарья Субботина Жительница Уфы пожаловалась в ГИБДД на недостатки отремонтированного участка дороги по улице Авроры Фото: Дарья Субботина

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Общественную приемную регионального МВД 12 декабря обратилась жительница Уфы. Она рассказала, что недавно ее родственница переходила проезжую часть на улице Авроры и попала в ДТП. Сейчас по данному дорожному происшествию ведется расследование.

В ГИБДД отметили, что на улице Авроры, где случилась авария, недавно был проведен ремонт дорожного полотна, повлекший за собой рост скорости движения. Уфимка обеспокоена отсутствием разметки, а также предлагает принять меры для регулирования скоростного режима на участках этой улицы, особенно, где расположены пешеходные переходы.

По данному обращению в республиканской Госавтоинспекции примут соответствующие меры в рамках компетенции ведомства.

Как сообщало агентство «Башинформ», помимо всех плюсов проведенного ремонта на улице Авроры, были выявлены и существенные недостатки. Так, на повороте к детскому саду №292 из-за уложенного в несколько слоев асфальта появился десятисантиметровый подъем. Машинам, выезжающим со двора, с первого раза трудно его преодолеть. Кроме того, из-за этого подъема возникает опасность аварийной ситуации при выезде на проезжую часть. Ситуацию до сих пор не исправили.

Напротив дома №11 по улице Авроры на проезжей части долгое время был открыт колодец. Здесь меры все-таки были приняты — люк закрыли решеткой.

Еще один недостаток проявился на транспортном кольце, рядом с домом №6 по улице Авроры, где находится так называемый «отстой» большого количества автобусов. Опять же из-за толстого слоя асфальта получилось так, что дождевая и талая вода никуда не уходит — образовалась огромная лужа. Водители, выходя из «ПАЗов», «ГАЗелей» и автобусов «Башавтотранса», вынуждены «погружаться» в скопившуюся грязную воду. Здесь из-за погодных условий пока непонятно, удалось ли дорожникам решить возникшую проблему, но ближайшее потепление, как лакмусовая бумажка, покажет имеющиеся недостатки проведенного ремонта дороги.