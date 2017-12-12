В сельском поселении Башкирии определили обладателей «Малой Нобелевской премии» Фото: администрация Туймазинского района В сельском поселении Башкирии определили обладателей «Малой Нобелевской премии» Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Пятый год подряд в селе Кандры Туймазинского района республики проводится торжественная церемония награждения лауреатов «Малой Нобелевской премии». Она была учреждена в целях общественной и финансовой поддержки учащихся и учителей общеобразовательных учреждений сельского поселения Кандринский сельсовет (включая филиалы Кандринских школ №1 и №2, расположенных вне территории сельсовета), достигших наибольших успехов в овладении знаниями, в исследовательской, творческой и спортивной деятельности.

Учредителями премии являются группа компаний НЕФТЕГАЗ в лице генерального директора Рифата Утяшева; Уфимский государственный нефтяной технический университет в лице ректора Рамиля Бахтизина; генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов; заслуженный врач Российской Федерации и Республики Башкортостан Василий Пушкарев; народный артист Российский Федерации, Республики Башкортостан и Республики Татарстан, лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева Фидан Гафаров.

В этом году на звание лауреата премии претендовали 175 учеников, из них лучшими оказались 12 школьников. Лауреатам были вручены памятные дипломы, подарки и денежные сертификаты. Кроме того, двум учащимся кандринских школ и их наставникам за высокие достижения в научно-исследовательской деятельности, активную жизненную позицию, сохранение духовно-нравственных ценностей и вклад в изучение родного края были присуждены премии главы администрации Туймазинского района — эта премия присуждается второй год подряд.

Приветствуя одаренных учащихся на церемонии награждения, глава администрации муниципалитета Айдар Суфиянов отметил, что Малая Нобелевская премия для всего района является очень значимым социальным проектом, который помогает им поверить в собственные силы и возможности. В Туймазинском районе делается многое для разностороннего развития и счастливого, беззаботного детства подрастающего поколения. В учреждениях дополнительного образования открываются новые объединения, активно поддерживается детское общественное движение и спорт. На новогодних каникулах юных жителей района ждут всевозможные кружки и секции, универсальные спортивные площадки во дворах, ледовый комплекс «Туймазы-Арена». Скоро будут введены в эксплуатацию вторая очередь ледового комплекса и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кандры. Настоящим новогодним подарком станет юрта Деда Мороза на горнолыжном комплексе «Кандры-Куль», сообщили в администрации района.