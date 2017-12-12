Парламентарии Башкирии на заключительном пленарном заседании выяснят последствия выброса рутения-106 Фото: ИА «Башинформ» Парламентарии Башкирии на заключительном пленарном заседании выяснят последствия выброса рутения-106 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Экологическую ситуацию в Башкортостане оценят парламентарии республики на заключительном в этом году пленарном заседании 21 декабря. Откроет работу законодательного собрания «Правительственный час» по реализации госпрограммы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». Экологическую ситуацию представит министр природопользования и экологии республики Илдар Хадыев. Как пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев, будут приглашены руководители всех ведомств, связанных с проблемами экологии. Законодатели намерены обсудить и возможные последствия загрязнения облаком рутения-106. В пленарном заседании примут участие представители непарламентских политических партий.

Депутаты внесут изменения в Закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Общая сумма, с учетом вносимых изменений на 2017 год, по доходам увеличится на 11 374,3 млн рублей; по расходам — подрастет на 2 223,4 млн; дефицит бюджета сократится на 9 150,9 млн.

В первом чтении парламентарии рассмотрят изменения в региональное законодательство о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Они необходимы в связи с изменениями в федеральный Жилищный кодекс. Собственники нежилых помещений смогут направить взносы за капремонт однократно в течение первого расчетного периода предстоящего года. Собственник нежилого помещения вправе оплатить этот документ либо единовременно, либо ежемесячно равными долями в течение календарного срока. Перечень работ по капремонту дополнят переустройством крыши и чердака.

Парламентарии продолжат работу над законопроектами, рассматриваемыми во втором и третьем чтениях.