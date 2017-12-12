УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Башкирская академия государственной службы и управления при главе Башкортостана совместно с фондом «Сколково» и Институтом стратегических исследований республики завершили обучение государственных служащих Министерства сельского хозяйства РБ по программе «Управление изменениями и реализация стратегических проектов».

В качестве спикеров приглашались вице-президент, Главный управляющий директор по образованию и исследованиям Фонда «Сколково» Олег Алексеев, представитель Московской школы управления «Сколково» Алексей Алехин.

Обучение было направлено на обновление знаний в области управления с учетом современных требований, предъявляемых к государственным гражданским служащим Республики Башкортостан.

Основная цель данной программы — внедрить проектный подход в работе сотрудников Министерства сельского хозяйства РБ, с использованием командообразования.

Приглашенные спикеры рассказали о том, как организовать внутриведомственное и межотраслевое взаимодействие при реализации проектов, как корректировать стратегию и преодолевать сопротивления при ее реализации, и наконец, как анализировать эффективность проделанной работы.

Слушателей программы ознакомили с самыми современными и популярными технологиями проектного менеджмента, в том числе с Scrummethodology, которую отличает высокая адаптивность к внешним условиям.

На курсах Олег Алексеев отметил, что совершенствование межведомственных связей Минсельхоза РБ поможет развитию села. По мнению московского эксперта, для успешной реализации стратегических проектов необходимо изменить подход к делу от отраслевого к рыночному, выйти за рамки своих функциональных обязанностей, обеспечить взаимодействие не только внутри министерств, но и между министерствами и за пределами государственной иерархии.

«Именно за таким подходом будущее. Когда вы активно начнете применять такое взаимодействие, то вы сразу же увидите, как развивается село в регионе, сельское хозяйство и непосредственно ваше министерство», — сказал он.

Помимо этого топ-менеджер «Сколково» особое внимание уделил формату общения между госслужащими.

«Для того, чтобы применять проектный подход в работе, необходимы и формальное, и неформальное взаимодействие. При неформальном общении мы более открыты. В этом случае важны сильные стороны человека, а не его статус, его эффективность работы в режиме комплементарности. Обращение лишь к статусу и должности человека не всегда эффективны» — подчеркнул топ-менеджер «Сколково».

Наставники поставили перед участниками программы серьезную практическую задачу: ежедневно совмещать свои функциональные обязанности и работу над стратегическим проектом.

Практика проектной деятельности включала также построение диаграммы ценностей для партнеров проекта.

По словам второго приглашенного спикера — Алексея Алехина — проекты, направленные на развитие сельского хозяйства, необходимо рассматривать в качестве партнерских с проектами в других отраслях. Для партнеров нужно показывать, что хорошего случится с ними, если они пойдут с вами реализовывать ваш проект.

В обучении принимали участие 35 сотрудников министерства, отобранных по конкурсу. На курсах проводилось обсуждение и построение дорожной карты проектов Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, разработанных в рамках реализации Стратегии развития агропромышленного комплекса РБ до 2030 года: «Имею право!» Сделано в Башкортостане (медиа проект);«Сильный партнер» (СПоК — сельскохозяйственные потребительские кооперативы);«Модель цифровой паспортизации скота»; «10000+» (производство высокомаржинальных культур);«АПК-Перспектива» (продвижение инновационных разработок); «Техническая и технологическая модернизация отрасли».

Эти проекты были выделены на основе текущей деятельности министерства, однако будут реализовываться проектным методом.

Представители инновационного центра «Сколково» принимали участие в разработке Стратегии, поэтому могли с полной уверенностью давать рекомендации и практические советы слушателям курсов по реализации данных проектов.

По мнению заместителя премьер-министра правительства РБ Ильшата Файзрахманова, работа над совершенствованием качества государственной службы не ограничится единовременным обучением, проектный подход станет основным в деятельности аграрного ведомства республики.

«Понимаю, как сложно вам сейчас начать работать с позиций проектного менеджера. Но понять это надо однозначно: прежние методы работы в новых условиях ведут только к дальнейшему отставанию», — подчеркнул вице-премьер.