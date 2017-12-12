УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

12 декабря — в День Конституции Российской Федерации — проводится Общероссийский день приема граждан. Он проводится ежегодно с 2013 года, по поручению главы государства.

С 12 до 20 часов местного времени проводится личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента России, государственные органы или органы местного самоуправления.

Уполномоченные лица этих органов обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.

В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющих личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение семи рабочих дней после Общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам.

О времени, дате и месте проведения приема в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи заявители информируются в течение трех рабочих дней после Общероссийского дня приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема заявителей размещена на сайте Президента России на странице «Личный прием» раздела «Обращения», а также на сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления.