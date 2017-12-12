Жители домов Орджоникидзевского и Калининского района Уфы на сутки останутся без воды Фото: Олег Яровиков Жители домов Орджоникидзевского и Калининского района Уфы на сутки останутся без воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Горячее и холодное водоснабжение отключат в сотнях домов уфимской Черниковки. По данным «Уфаводоканала», с 07.00 20 декабря до 06.00 21 декабря водоснабжение отключат из-за строительства транспортной развязки в районе Тимашевского переезда.

«На месте будут проводиться плановые работы по переврезке выноса водопровода диаметром 700 мм по улице Бирский тракт», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Полный список домов и предприятий, которые на сутки останутся без холодной и горячей воды, можно посмотреть здесь.