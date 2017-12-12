Минтруд перед Новым годом напомнил чиновникам о запрете дарить и принимать подарки Фото: Depositphotos Минтруд перед Новым годом напомнил чиновникам о запрете дарить и принимать подарки Фото: Depositphotos

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В РФ чиновникам запрещено дарить и получать подарки. Об этом Министерство труда и социальной защиты РФ в преддверие новогодних и рождественских праздников напомнило в письмах всем министерствам и ведомствам.

Письма получили высшие органы исполнительной власти субъектов РФ, федеральные госорганы, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации.

Как отмечается на сайте ведомства, за получение подарка должностными лицами предусмотрена ответственность, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. А в случае, когда подарок расценивается, как взятка предусмотрена уголовная ответственность.

Между тем, исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

Руководители ведомств должны провести персональные беседы со своими сотрудниками с целью доведения соответствующей информации до их сведения, а также провести разъяснительную работу, в том числе посредством размещения информационного сообщения по данному вопросу на официальных сайтах организаций.