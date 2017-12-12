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12 декабря Вторник

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Агентство «Башинформ» принимает участие в создании машинного статистического переводчика башкирского языка

ОБЩЕСТВО

Агентство «Башинформ» принимает участие в создании машинного статистического переводчика башкирского языка Фото: Олег Яровиков

Агентство «Башинформ» принимает участие в создании машинного статистического переводчика башкирского языка Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Агентство «Башинформ» принимает участие в создании машинного статистического переводчика башкирского языка. С просьбой помочь в разработке соответствующей программы перевода в агентство обратились сотрудники Машинного фонда башкирского языка Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН.

«После того, как сотрудники группы башкирского перевода стали ставить ссылки на русскоязычные страницы новостей ИА «Башинформ», дело пошло на ура! Теперь каждая новость расшивается по предложениям и попадает в базу данных параллельных билингвальных текстов всемирного универсального переводчика Glosbe», — сообщили в ИИЯЛ УНЦ РАН.

Сотрудники Машинного фонда башкирского языка, а также волонтеры «Яндекс.Переводчика» поблагодарили руководство агентства «Башинформ» за оказанную помощь в их работе.

Теги: башкирский язык, машинный перевод, Glosbe
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