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12 декабря Вторник

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Новый год близко: В Уфе замечено праздничное такси

ОБЩЕСТВО

Новый год близко: В Уфе замечено праздничное такси Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

Новый год близко: В Уфе замечено праздничное такси Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В преддверии Нового 2018 года столица Башкирии преображается: елки и фасады магазинов украшаются гирляндами, устанавливаются ледовые фигуры, открываются ледовые катки. Автолюбители тоже не отстают: украшают свои машины, кто как может. Очевидец снял на видео, как по городу разъезжает необычно украшенный автомобиль, и выложил запись в соцсети.

Водитель намотал на длинные радиоантенны мишуру — автомобиль заметно преобразился. Видео вызвало у подписчиков автогруппы радостные эмоции, они наперебой стали придумывать названия праздничной иномарке: «стрекозел», «рогатое такси», «муравьишка», «пикачу», «троллейбус».

«Зато весело-весело, — поделился эмоциями подписчик. — Позитив. Я думаю, нам не хватает его всем. Молодец».

Теги: Новый год, праздник, транспорт
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