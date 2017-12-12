Новый год близко: В Уфе замечено праздничное такси Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram Новый год близко: В Уфе замечено праздничное такси Фото: bash.dtp.official, Instagram | Видео: bash.dtp.official, Instagram

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В преддверии Нового 2018 года столица Башкирии преображается: елки и фасады магазинов украшаются гирляндами, устанавливаются ледовые фигуры, открываются ледовые катки. Автолюбители тоже не отстают: украшают свои машины, кто как может. Очевидец снял на видео, как по городу разъезжает необычно украшенный автомобиль, и выложил запись в соцсети.

Водитель намотал на длинные радиоантенны мишуру — автомобиль заметно преобразился. Видео вызвало у подписчиков автогруппы радостные эмоции, они наперебой стали придумывать названия праздничной иномарке: «стрекозел», «рогатое такси», «муравьишка», «пикачу», «троллейбус».

«Зато весело-весело, — поделился эмоциями подписчик. — Позитив. Я думаю, нам не хватает его всем. Молодец».