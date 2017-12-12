Башкирия в федеральных СМИ: Как подкупали сотрудника ФСБ, диспетчеры для дронов, казус башкирского адвоката Фото: www.vladtime.ru Башкирия в федеральных СМИ: Как подкупали сотрудника ФСБ, диспетчеры для дронов, казус башкирского адвоката Фото: www.vladtime.ru

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Субподрядчик реконструкции набережной в Уфе оштрафован за попытку подкупить сотрудника ФСБ. Об этом cообщает ТАСС. В 2014 году управление ФСБ проводило проверку в ООО «Регион Сервис». За прекращение проверки директор фирмы предложил оперуполномоченному взятку в 2 млн рублей. Оперуполномоченный сообщил об этом руководству, после передачи взятки обвиняемый был задержан, рассказали агентству правоохранители. «Советский районный суд Уфы признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 2 млн рублей». Кроме того, суд оштрафовал компанию на 20 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, уточнили в ТАСС.

О попытке подкупить сотрудника ФСБ написали также «Российская газета», ИНТЕРФАКС-Поволжье, «Коммерсантъ», который добавил, что «в суде осужденный своей вины не признал, заявив о провокации со стороны УФСБ».

В INTERFAX.RU узнали, что Владимир Путин подписал указ о присуждении главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой госпремии РФ «за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности». 20 июля этого года Путин приехал к Людмиле Алексеевой домой, чтобы поздравить ее с 90-летием. Тогда правозащитница «попросила главу государства помиловать осужденного на пожизненный срок экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева», напомнили в агентстве.

Как в Поволжье выполняют майские указы президента в части повышения зарплаты бюджетников, выяснило ИА REGNUM. По итогам января-сентября в ПФО «ни один из регионов пока не довел до требуемого уровня зарплату врачей, работников культуры и соцработников», говорится в исследовании. Поэтому регионы сформировали бюджеты на 2018 год с «первоочередным» учётом выполнения майских указов. «В Башкирии в рамках исполнения указов объём бюджетных средств увеличен в 3,5 раза. В результате общий фонд оплаты труда в республике достиг 77 млрд рублей, что составляет около половины консолидированного бюджета региона». Как выяснилось, Башкирия в лидерах по доведению зарплат врачей до 200% от средней по региону — 177,1%. Больше всего в ПФО получают врачи в Башкирии — 46 684 рубля и Пензенской области — 44 285 рублей. Зарплата среднего и младшего медперсонала более всего увеличилась также в Башкирии и достигла — 24 708 рублей и 19 270 рублей, соответственно. Труд вузовских работников лучше всего оплачивался в Татарии (53 121 рубль), Прикамье (49 952 рубля) и Башкирии (48 837 рублей). Башкирия оказалась в отстающих лишь по показателям зарплаты творческой интеллигенции.

Продолжая тему бюджетников, ИА REGNUM рассказало о разрушающейся школе. «В Башкирии, после публикации информации в одной из социальных сетей об антисанитарных условиях, в которых приходится обучаться детям школы в селе Нижнетроицкий Туймазинского района республики, возбуждено уголовное дело». Сейчас устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления, собирается техническая документация о состоянии здания школы, назначена экспертиза.

«"Газпром" привлекает организации оборонного комплекса РФ для разработки технологий и оборудования для работы на шельфе, — сообщил журналистам ТАСС председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, участвующий в понедельник в открытии одного из этапов конкурса «Лидеры России» в Ростове-на-Дону». Он пояснил, что технологии и оборудование для добычи газа на шельфе и других проектов «Газпрома» есть в других странах, однако из-за ситуации в мире компания не имеет к ним доступа. «Поэтому "Газпром" ведет большую работу, она называется импортозамещение», — рассказал Зубков. Например, «в Башкирии 1 декабря «Газпром нефтехим Салават» открыл завод по производству акриловой кислоты и бутилакрилата, который позволит закрыть потребности РФ в этих материалах и не закупать их из-за рубежа», говорится в ТАСС.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко рассказал «Ведомостям» о новациях в регулировании рынка юридических услуг, взаимоотношениях адвокатов с судебной системой и объяснил, за что можно лишить адвокатского статуса. В частности, издание поинтересовалось у эксперта, можно ли лишиться статуса адвоката за критику системы. «Это уважительная причина для изгнания из корпорации, как это произошло, например, в Башкирии? Когда адвоката Буркина лишили статуса за «дискредитацию судебной власти» в соцсетях — за то, что он обратил внимание на бездействие совета судей в отношении коллег, замешанных в махинациях с земельными участками».

«Я считаю, что критиковать судебную власть, исполнительную и любую другую нужно, не выходя за границы цивилизованных норм, тем более членам адвокатской корпорации. И необходимо помнить, что мы с судом находимся в абсолютной взаимосвязи. Надеюсь, что башкирский казус будет замечен и судами, которым тоже есть что извлечь полезного из этой истории», — заявил изданию президент ФПА.

«Российская газета» назвала регионы страны с лучшей экологией. В экорейтинге, составленном по итогам осени 2017 года, лидирует Тамбовская область. В пятерку лучших вошли также Республика Алтай и Алтайский край, Курская область и Санкт-Петербург. «Самыми значимыми экологическими событиями в России эксперты «Зеленого патруля» назвали запуск солнечных электростанций под Астраханью и в Башкортостане», — отмечается в газете.

«Известия» сообщают, что «беспилотники получили диспетчеров». «В России завершено создание консорциума для контроля за полетами дронов. Государственная корпорация по организации воздушного движения присоединилась к совместному предприятию РКС и «Ростелекома» по созданию технологической инфраструктуры для безопасной эксплуатации беспилотников».

«В 2017 году начато практическое применение новой системы в одном из регионов России, — отметил представитель РКС. — Мы в соответствии с требованиями заказчика создали пилотные зоны ИФСО в Уфе и Калуге. Государственные испытания проведены». По оценкам экспертов, рынок услуг беспилотников в России составляет 37 млрд рублей.